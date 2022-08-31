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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Осер
Лион - Осер: обзор матча 31 августа 2022
Лион
31.08.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Осер
29'
Тете
72'
К. Токо Экамби
80'
М. Отре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Осер
90'
+3
Желтая карточка
Г. Перрен
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Ляказетт
86'
Замена
Б. Барколя
️️️️
К. Токо Экамби
85'
80'
ГОЛ! 2:1!
М. Отре
Пас отдал
Г. Перрен
78'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
Н. Да Кошта
77'
Замена
М. Отре
️️️️
Р. Равелосон
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Р. Шерки
72'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Р. Февр
69'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Тете
69'
62'
Замена
Г. Эйн
️️️️
Л. Синайоко
62'
Замена
Х. Сахи
️️️️
Ю. М'Чангама
62'
Замена
Г. Перрен
️️️️
К. Руис-Атиль
57'
Желтая карточка
К. Руис-Атиль
ГОЛ! 1:0!
Тете
Пас отдал
К. Токо Экамби
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Риу
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Тете
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Риу
3
Тальяфико
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
8
Лепенан
8
Какере
21
Февр
11
Тете
9
Экамби
91
Ляказетт
4-2-2-2
56
Костиль
18
Перейра
92
Коефф
5
Жубал
14
Менса
20
Туре
22
Равелосон
8
Руис-Атиль
10
М'Чангама
9
Синайоко
10
Да Кошта
21
Февр
8
Толиссо
8
Толиссо
21
Февр
11
Тете
10
Шерки
10
Шерки
11
Тете
9
Экамби
29
Барколя
29
Барколя
9
Экамби
91
Ляказетт
9
Дембеле
9
Дембеле
91
Ляказетт
9
Синайоко
7
Эйн
7
Эйн
9
Синайоко
22
Равелосон
23
Отре
23
Отре
22
Равелосон
10
М'Чангама
29
Сахи
29
Сахи
10
М'Чангама
10
Да Кошта
21
Дюгимон
21
Дюгимон
10
Да Кошта
8
Руис-Атиль
28
Перрен
28
Перрен
8
Руис-Атиль
Остались в запасе
Лион
Осер
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Лион - Осер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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