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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Реймс
Осер - Реймс: обзор матча 05 февраля 2023
Осер
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Реймс
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Х. Массенго
86'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Н. Да Кошта
86'
82'
Замена
А. Зенели
️️️️
Д. Ито
Замена
С. Дембеле
️️️️
М. Аблин
79'
72'
Замена
М. Маолида
️️️️
А. Флипс
72'
Замена
Д. Лопи
️️️️
Й. Каюсте
Замена
Х. Сахи
️️️️
М. Отре
68'
63'
Замена
А. Матусива
️️️️
К. Думбия
Желтая карточка
Жубал
38'
Желтая карточка
Д. Менса
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
48
Самуэль Кеберле
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-2-2-2
13
Раду
14
Менса
5
Жубал
95
Туре
17
Жанвье
22
Равелосон
20
Туре
23
Отре
4
Массенго
10
Да Кошта
11
Аблин
4-2-3-1
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
2
Каюсте
10
Ито
11
Думбия
70
Флипс
9
Балогун
10
Да Кошта
10
М'Чангама
10
М'Чангама
10
Да Кошта
23
Отре
29
Сахи
29
Сахи
23
Отре
11
Аблин
23
Дембеле
23
Дембеле
11
Аблин
4
Массенго
9
Синайоко
9
Синайоко
4
Массенго
Эйн
99
Ньянг
99
Ньянг
Эйн
2
Каюсте
30
Лопи
30
Лопи
2
Каюсте
11
Думбия
5
Матусива
5
Матусива
11
Думбия
10
Ито
9
Зенели
9
Зенели
10
Ито
70
Флипс
9
Маолида
9
Маолида
70
Флипс
Остались в запасе
Осер
Реймс
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Осер - Реймс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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