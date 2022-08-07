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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Осер
Лилль - Осер: обзор матча 07 августа 2022
Лилль
07.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
4 : 1
Завершен
Осер
1'
Б. Андре
3'
Д. Дэвид
39'
Д. Дэвид
64'
А. Зедадка
68'
Г. Шарбонье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Осер
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Ж. Бамба
89'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
М. Байо
84'
76'
Замена
Г. Перрен
️️️️
М. Отре
Замена
Б. Диаките
️️️️
Т. Джало
75'
Желтая карточка
Т. Джало
73'
68'
ГОЛ! 4:1!
Г. Шарбонье
Пас отдал
К. Бернар
ГОЛ! 4:0!
А. Зедадка
Пас отдал
Ж. Бамба
64'
Желтая карточка
А. Гомес
58'
44'
Желтая карточка
Ж. Жанвье
ГОЛ! 3:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Кабелла
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Кабелла
3'
ГОЛ! 1:0!
Б. Андре
Пас отдал
Д. Дэвид
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
19
Жонатан Бамба
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Кентен Бернар
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Жардим
6
Фонте
4
Александро
35
Джало
19
Бамба
80
Зедадка
21
Андре
7
Гомес
5
Кабелла
18
Байо
15
Дэвид
4-1-2-2-1
56
Костиль
18
Перейра
5
Жубал
17
Жанвье
5
Бернар
20
Туре
23
Отре
10
М'Чангама
7
Эйн
29
Сахи
14
Шарбонье
35
Джало
18
Диаките
18
Диаките
35
Джало
18
Байо
97
Языджи
97
Языджи
18
Байо
19
Бамба
11
Жегрова
11
Жегрова
19
Бамба
23
Отре
28
Перрен
28
Перрен
23
Отре
Остались в запасе
Лилль
Осер
30
Люка Шевалье
ВР
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
92
Александр Коефф
ЦЗ
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Лилль - Осер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Пьер Моруа
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