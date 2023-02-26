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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Осер
Лорьян - Осер: обзор матча 26 февраля 2023
Лорьян
26.02.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Осер
58'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Осер
Замена
Й. Катлин
️️️️
И. Силва
89'
Замена
С. Диарра
️️️️
Р. Февр
81'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Э. Ле Фе
81'
79'
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Аблин
77'
Желтая карточка
Х. Массенго
Желтая карточка
Л. Абержель
77'
68'
Замена
Г. Эйн
️️️️
Г. Перрен
67'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
С. Дембеле
66'
Желтая карточка
С. Дембеле
Замена
Ж. Понко
️️️️
Ж. Макенго
60'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Б. Дьенг
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Равелосон
Желтая карточка
Б. Мейте
56'
32'
Желтая карточка
Б. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
2-2-2-1-3
1
Манноне
25
Ле Гофф
3
Тальби
18
Мейте
19
Абержель
17
Макенго
28
Ле Фе
21
Февр
2
Силва
9
Дьенг
28
Коне
4-2-1-1-2
13
Раду
80
Зедадка
5
Жубал
95
Туре
14
Менса
20
Туре
22
Равелосон
4
Массенго
23
Дембеле
28
Перрен
11
Аблин
9
Дьенг
11
Ле Бри
11
Ле Бри
9
Дьенг
17
Макенго
21
Понко
21
Понко
17
Макенго
2
Силва
10
Катлин
10
Катлин
2
Силва
21
Февр
25
Диарра
25
Диарра
21
Февр
28
Ле Фе
22
Дукуре
22
Дукуре
28
Ле Фе
28
Перрен
7
Эйн
7
Эйн
28
Перрен
11
Аблин
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Аблин
23
Дембеле
9
Синайоко
9
Синайоко
23
Дембеле
Остались в запасе
Лорьян
Осер
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Лорьян - Осер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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