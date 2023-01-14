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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Осер
Ланс - Осер: обзор матча 14 января 2023
Ланс
14.01.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 0
Завершен
Осер
59'
П. Франковски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Осер
90'
+5
Желтая карточка
Н. Да Кошта
Замена
А. Томассон
️️️️
Ф. Сотока
90'
+1
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
П. Франковски
90'
+1
83'
Замена
М. Аблин
️️️️
Г. Перрен
77'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
М. Ньянг
77'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
77'
Замена
Х. Сахи
️️️️
Ю. М'Чангама
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ф. Медина
73'
69'
Замена
Жубал
️️️️
М. Отре
Замена
У. Саид
️️️️
Л. Опенда
66'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Кошта
66'
65'
Вторая желтая
И. Туре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Франковски
59'
Желтая карточка
Ф. Медина
54'
54'
Желтая карточка
И. Туре
Желтая карточка
К. Дансо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
28
Адриен Томассон
АП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
29
Хамза Сахи
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
21
Айдара
4
Дансо
24
Гради
2
Медина
99
Самед
42
Фофана
95
Франковски
10
Кошта
7
Сотока
17
Опенда
3-2-2-1-2
56
Костиль
80
Зедадка
17
Жанвье
95
Туре
22
Равелосон
20
Туре
10
М'Чангама
23
Отре
7
Эйн
28
Перрен
99
Ньянг
2
Медина
20
Машадо
20
Машадо
2
Медина
95
Франковски
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
95
Франковски
7
Сотока
28
Томассон
28
Томассон
7
Сотока
10
Кошта
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Кошта
17
Опенда
22
Саид
22
Саид
17
Опенда
23
Отре
5
Жубал
5
Жубал
23
Отре
10
М'Чангама
29
Сахи
29
Сахи
10
М'Чангама
28
Перрен
11
Аблин
11
Аблин
28
Перрен
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
99
Ньянг
10
Да Кошта
10
Да Кошта
99
Ньянг
Остались в запасе
Ланс
Осер
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
16
Донован Леон
ВР
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Ланс - Осер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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