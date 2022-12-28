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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Монако
Осер - Монако: обзор матча 28 декабря 2022
Осер
28.12.2022, среда, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 3
Завершен
Монако
30'
М. Ньянг (П)
68'
Ю. Фофана (АГ)
45+2'
В. Бен-Йеддер (П)
58'
Э. Бен-Сегир
85'
Э. Бен-Сегир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Монако
Замена
Р. Равелосон
️️️️
Л. Синайоко
87'
Замена
У. Камара
️️️️
Х. Сахи
87'
85'
ГОЛ! 2:3!
Э. Бен-Сегир
Пас отдал
И. Якобс
Замена
Г. Эйн
️️️️
М. Ньянг
80'
77'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Мартинш
71'
Замена
А. Дисаси
️️️️
Р. Агилар
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ю. Фофана
68'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Г. Перрен
60'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
М. Отре
60'
58'
ГОЛ! 1:2!
Э. Бен-Сегир
Пас отдал
А. Головин
46'
Замена
А. Головин
️️️️
Т. Минамино
46'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Э. Матацо
46'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
В. Бен-Йеддер
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Ж. Жанвье
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ньянг
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
8
Усман Камара
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-1-1-1-3
56
Костиль
14
Менса
5
Жубал
17
Жанвье
80
Зедадка
20
Туре
23
Отре
29
Сахи
99
Ньянг
28
Перрен
9
Синайоко
3-1-1-3-2
1
Нюбель
2
Агилар
5
Сарр
3
Марипан
4
Камара
8
Матацо
10
Мартинш
18
Минамино
4
Якобс
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
99
Ньянг
7
Эйн
7
Эйн
99
Ньянг
9
Синайоко
22
Равелосон
22
Равелосон
9
Синайоко
23
Отре
10
М'Чангама
10
М'Чангама
23
Отре
29
Сахи
8
Камара
8
Камара
29
Сахи
28
Перрен
10
Да Кошта
10
Да Кошта
28
Перрен
2
Агилар
5
Дисаси
5
Дисаси
2
Агилар
10
Мартинш
2
Вандерсон
2
Вандерсон
10
Мартинш
8
Матацо
24
Фофана
24
Фофана
8
Матацо
18
Минамино
10
Головин
10
Головин
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Осер
Монако
40
Тео Де Персен
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Томас Дидийон
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Осер - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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