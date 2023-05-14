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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Осер
Брест - Осер: обзор матча 14 мая 2023
Брест
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 0
Завершен
Осер
70'
Ж. ле Дуарон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Осер
Замена
М. Лаж
️️️️
Ф. Онора
87'
85'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Ю. М'Чангама
85'
Замена
А. Зедадка
️️️️
Р. Равелосон
76'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Ж. Жанвье
Замена
М. Камара
️️️️
Р. дель Кастильо
72'
ГОЛ! 1:0!
Ж. ле Дуарон
70'
64'
Замена
М. Аблин
️️️️
Г. Эйн
64'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Н. Да Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
Осер
16
Донован Леон
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
93
Дюверн
70
Лала
33
Лис-Мелу
93
Белькебла
9
Онора
20
дель Кастильо
9
Мунье
9
ле Дуарон
4-2-2-1-1
13
Раду
17
Жанвье
5
Жубал
95
Туре
14
Менса
22
Равелосон
20
Туре
10
М'Чангама
4
Массенго
7
Эйн
10
Да Кошта
20
дель Кастильо
45
Камара
45
Камара
20
дель Кастильо
9
Онора
28
Лаж
28
Лаж
9
Онора
22
Равелосон
80
Зедадка
80
Зедадка
22
Равелосон
17
Жанвье
23
Дембеле
23
Дембеле
17
Жанвье
7
Эйн
11
Аблин
11
Аблин
7
Эйн
10
М'Чангама
9
Синайоко
9
Синайоко
10
М'Чангама
10
Да Кошта
28
Перрен
28
Перрен
10
Да Кошта
Остались в запасе
Брест
Осер
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Брест - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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