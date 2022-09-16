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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Лорьян
Осер - Лорьян: обзор матча 16 сентября 2022
Осер
16.09.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 3
Завершен
Лорьян
51'
Г. Эйн
15'
Д. Уаттара
36'
Т. Моффи
42'
Э. Ле Фе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Лорьян
Замена
Р. Равелосон
️️️️
Х. Сахи
86'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
М. Отре
86'
Желтая карточка
Р. Дюгимон
83'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
М. Ньянг
79'
Желтая карточка
Б. Туре
75'
75'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
С. Диарра
73'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
72'
Замена
И. Бонке
️️️️
Ж. Понко
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
61'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Г. Перрен
61'
59'
Желтая карточка
Г. Калюлю
ГОЛ! 1:3!
Г. Эйн
51'
42'
ГОЛ! 0:3!
Э. Ле Фе
Желтая карточка
Д. Менса
40'
36'
ГОЛ! 0:2!
Т. Моффи
Пас отдал
М. Тальби
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уаттара
Пас отдал
Ж. Понко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
24
Адиль Аушиш
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
10
Йоан Катлин
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-1-1-2-2
56
Костиль
14
Менса
92
Коефф
5
Жубал
26
Джоли
20
Туре
23
Отре
29
Сахи
7
Эйн
99
Ньянг
28
Перрен
4-1-1-3-1
38
Мвого
24
Калюлю
15
Лапорт
3
Тальби
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
11
Уаттара
21
Понко
25
Диарра
9
Моффи
29
Сахи
22
Равелосон
22
Равелосон
29
Сахи
23
Отре
10
М'Чангама
10
М'Чангама
23
Отре
99
Ньянг
21
Дюгимон
21
Дюгимон
99
Ньянг
28
Перрен
10
Да Кошта
10
Да Кошта
28
Перрен
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
21
Понко
8
Бонке
8
Бонке
21
Понко
25
Диарра
11
Ле Бри
11
Ле Бри
25
Диарра
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
Остались в запасе
Осер
Лорьян
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
10
Йоан Катлин
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
10
Йоан Катлин
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Осер - Лорьян
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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