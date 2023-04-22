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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Лилль
Осер - Лилль: обзор матча 22 апреля 2023
Осер
22.04.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
62'
М. Ньянг (П)
36'
Д. Дэвид (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Лилль
90'
+1
Замена
К. Балеба
️️️️
А. Гомес
87'
Замена
М. Байо
️️️️
Исмаили
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Ньянг
82'
78'
Замена
Т. Веа
️️️️
Ж. Бамба
Замена
М. Отре
️️️️
Н. Да Кошта
75'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Г. Эйн
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ньянг
62'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Дэвид
27'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Леон
14
Менса
95
Туре
5
Жубал
17
Жанвье
20
Туре
22
Равелосон
10
М'Чангама
7
Эйн
10
Да Кошта
99
Ньянг
4-2-3-1
30
Шевалье
6
Фонте
4
Александро
18
Диаките
31
Исмаили
7
Гомес
20
Гомеш
11
Жегрова
5
Кабелла
19
Бамба
15
Дэвид
10
Да Кошта
23
Отре
23
Отре
10
Да Кошта
7
Эйн
28
Перрен
28
Перрен
7
Эйн
99
Ньянг
11
Аблин
11
Аблин
99
Ньянг
7
Гомес
20
Балеба
20
Балеба
7
Гомес
19
Бамба
22
Веа
22
Веа
19
Бамба
31
Исмаили
18
Байо
18
Байо
31
Исмаили
Остались в запасе
Осер
Лилль
40
Тео Де Персен
ВР
29
Хамза Сахи
АП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
29
Хамза Сахи
АП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Осер - Лилль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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