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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Осер
Монпелье - Осер: обзор матча 21 августа 2022
Монпелье
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 2
Завершен
Осер
39'
М. Сахо
70'
Н. Да Кошта
75'
М. Отре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Осер
Красная карточка
Т. Саванье
90'
+4
88'
Вторая желтая
Н. Да Кошта
Замена
В. Жермен
️️️️
В. Хазри
84'
Замена
М. Эстеве
️️️️
А. Норден
84'
Замена
Б. Макуана
️️️️
М. Сахо
83'
82'
Замена
Р. Равелосон
️️️️
М. Отре
Замена
Э. Чато
️️️️
Ф. Сако
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Отре
Желтая карточка
М. Сахо
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Р. Дюгимон
65'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
Г. Перрен
65'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Х. Сахи
52'
Красная карточка
М. Ньянг
46'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Г. Эйн
45'
+2
Замена
А. Коефф
️️️️
Ж. Жанвье
43'
Желтая карточка
П. Джоли
ГОЛ! 1:0!
М. Сахо
Пас отдал
А. Норден
39'
5'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
8
Халил Фаяд
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-3-1-2
1
Омлин
17
Сент-Люс
12
Сахо
31
Коцца
77
Сако
8
Фаяд
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
11
Ваи
4-1-1-2-2
56
Костиль
26
Джоли
5
Жубал
17
Жанвье
97
Бото
20
Туре
23
Отре
7
Эйн
29
Сахи
28
Перрен
10
Да Кошта
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
70
Норден
3
Эстеве
3
Эстеве
70
Норден
12
Сахо
2
Макуана
2
Макуана
12
Сахо
10
Хазри
98
Жермен
98
Жермен
10
Хазри
17
Жанвье
92
Коефф
92
Коефф
17
Жанвье
23
Отре
22
Равелосон
22
Равелосон
23
Отре
29
Сахи
10
М'Чангама
10
М'Чангама
29
Сахи
28
Перрен
21
Дюгимон
21
Дюгимон
28
Перрен
7
Эйн
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Эйн
Остались в запасе
Монпелье
Осер
16
Димитри Берто
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
27
Лео Леруа
ЦП
16
Донован Леон
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
27
Лео Леруа
ЦП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Монпелье - Осер
1
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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