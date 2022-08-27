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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Страсбур
Осер - Страсбур: обзор матча 27 августа 2022
Осер
27.08.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
29'
Г. Перрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Страсбур
78'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Т. Делен
Замена
Р. Равелосон
️️️️
Г. Эйн
77'
72'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ж. Беллегард
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
М. Отре
70'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Г. Перрен
70'
65'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
М. Ле Марша
65'
Замена
Х. Диарра
️️️️
И. Дукуре
ГОЛ! 1:0!
Г. Перрен
Пас отдал
Л. Синайоко
29'
25'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-1-2-2
56
Костиль
92
Коефф
5
Жубал
5
Бернар
26
Джоли
20
Туре
23
Отре
29
Сахи
7
Эйн
9
Синайоко
28
Перрен
4-3-1-2
26
Селс
4
Джику
23
Ле Марша
6
Дукуре
3
Делен
14
Прсич
14
Ленар
27
Беллегард
28
Томассон
19
Ажорк
9
Гамейро
7
Эйн
22
Равелосон
22
Равелосон
7
Эйн
28
Перрен
10
М'Чангама
10
М'Чангама
28
Перрен
23
Отре
21
Дюгимон
21
Дюгимон
23
Отре
23
Ле Марша
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
23
Ле Марша
3
Делен
14
Аолу
14
Аолу
3
Делен
6
Дукуре
19
Диарра
19
Диарра
6
Дукуре
27
Беллегард
13
Диалло
13
Диалло
27
Беллегард
Остались в запасе
Осер
Страсбур
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
1
Эиджи Кавашима
ВР
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Осер - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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