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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Клермон
Осер - Клермон: обзор матча 07 мая 2023
Осер
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Клермон
36'
И. Туре
54'
С. Хауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Клермон
Желтая карточка
А. Зедадка
88'
80'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Э. Рашани
80'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Н. Да Кошта
80'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Г. Эйн
80'
Замена
Ж. Жанвье
️️️️
И. Туре
73'
Замена
Х. Сахи
️️️️
Х. Массенго
69'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Ньянг
68'
59'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Аллевина
59'
Замена
М. Чам
️️️️
С. Хауи
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Хауи
Пас отдал
Н. Боржес
ГОЛ! 1:0!
И. Туре
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Осер
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
АП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Раду
14
Менса
5
Жубал
95
Туре
80
Зедадка
22
Равелосон
20
Туре
4
Массенго
7
Эйн
99
Ньянг
10
Да Кошта
4-2-1-2-1
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
21
Ожье
30
Боржес
6
Маньин
25
Гастьен
26
Аллевина
10
Хауи
19
Рашани
99
Кюи
95
Туре
17
Жанвье
17
Жанвье
95
Туре
4
Массенго
29
Сахи
29
Сахи
4
Массенго
10
Да Кошта
9
Синайоко
9
Синайоко
10
Да Кошта
99
Ньянг
11
Аблин
11
Аблин
99
Ньянг
7
Эйн
28
Перрен
28
Перрен
7
Эйн
26
Аллевина
2
Зеффан
2
Зеффан
26
Аллевина
10
Хауи
70
Чам
70
Чам
10
Хауи
19
Рашани
91
Бела
91
Бела
19
Рашани
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
Остались в запасе
Осер
Клермон
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
16
Люка Маргерон
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
АП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Осер - Клермон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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