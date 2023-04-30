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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Осер
Марсель - Осер: обзор матча 30 апреля 2023
Марсель
30.04.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Осер
75'
Д. Ундер
77'
А. Санчес
33'
Б. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Осер
Замена
Л. Балерди
️️️️
С. Колашинац
90'
+4
Замена
Э. Байи
️️️️
Д. Ундер
89'
87'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
Т. Пелленар
79'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Ю. М'Чангама
79'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
79'
Замена
Х. Сахи
️️️️
Н. Да Кошта
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
Пас отдал
М. Гендузи
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Ж. Клосс
75'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Ч. Мбемба
71'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Витинья
70'
67'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Ньянг
Замена
Н. Тавареш
️️️️
И. Каборе
46'
Желтая карточка
А. Санчес
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
Б. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
17
Руслан Малиновский
АП
Осер
16
Донован Леон
ВР
21
Реми Дюгимон
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
2
Жиго
23
Колашинац
12
Каборе
21
Ронжье
17
Верету
7
Ундер
9
Витинья
4
Санчес
3-2-1-1-3
13
Раду
80
Зедадка
5
Жубал
17
Жанвье
22
Равелосон
20
Туре
10
М'Чангама
7
Эйн
10
Да Кошта
12
Пелленар
99
Ньянг
9
Витинья
10
Пайет
10
Пайет
9
Витинья
12
Каборе
17
Тавареш
17
Тавареш
12
Каборе
7
Ундер
3
Байи
3
Байи
7
Ундер
23
Колашинац
26
Балерди
26
Балерди
23
Колашинац
99
Мбемба
6
Гендузи
6
Гендузи
99
Мбемба
10
Да Кошта
29
Сахи
29
Сахи
10
Да Кошта
12
Пелленар
21
Дюгимон
21
Дюгимон
12
Пелленар
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
99
Ньянг
11
Аблин
11
Аблин
99
Ньянг
10
М'Чангама
28
Перрен
28
Перрен
10
М'Чангама
Остались в запасе
Марсель
Осер
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Игор Тудор
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
23
Матиас Отре
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Марсель - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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