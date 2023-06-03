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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ланс
Осер - Ланс: обзор матча 03 июня 2023
Осер
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 3
Завершен
Ланс
71'
М. Ньянг
19'
А. Клод-Морис
48'
А. Клод-Морис
78'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Ланс
83'
Желтая карточка
Ж. Гради
79'
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
Д. Машадо
79'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Опенда
78'
ГОЛ! 1:3!
Л. Опенда
Пас отдал
Ф. Сотока
Замена
М. Аблин
️️️️
Х. Массенго
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Ньянг
71'
69'
Желтая карточка
М. Айдара
65'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
А. Фульини
65'
Замена
Ж. Онана
️️️️
К. Дансо
65'
Замена
У. Саид
️️️️
А. Клод-Морис
Замена
Х. Сахи
️️️️
Г. Перрен
57'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Клод-Морис
Пас отдал
А. Томассон
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Зедадка
46'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Н. Да Кошта
46'
Желтая карточка
Жубал
27'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Клод-Морис
Пас отдал
Л. Опенда
6'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Раду
14
Менса
5
Жубал
95
Туре
80
Зедадка
22
Равелосон
20
Туре
4
Массенго
7
Эйн
10
Да Кошта
28
Перрен
4-1-1-3-1
16
Лека
21
Айдара
24
Гради
4
Дансо
20
Машадо
99
Самед
10
Фульини
95
Франковски
28
Томассон
20
Клод-Морис
17
Опенда
28
Перрен
29
Сахи
29
Сахи
28
Перрен
10
Да Кошта
23
Дембеле
23
Дембеле
10
Да Кошта
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
80
Зедадка
99
Ньянг
99
Ньянг
80
Зедадка
4
Массенго
11
Аблин
11
Аблин
4
Массенго
20
Машадо
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
20
Машадо
4
Дансо
14
Онана
14
Онана
4
Дансо
17
Опенда
16
Букса
16
Букса
17
Опенда
20
Клод-Морис
22
Саид
22
Саид
20
Клод-Морис
10
Фульини
7
Сотока
7
Сотока
10
Фульини
Остались в запасе
Осер
Ланс
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
30
Брис Самба
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Осер - Ланс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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