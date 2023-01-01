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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Осер
Нант - Осер: обзор матча 01 января 2023
Нант
01.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Осер
74'
М. Коко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Осер
Желтая карточка
С. Мутуссами
90'
+1
Замена
К. Мерлен
️️️️
Ш. Траоре
87'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Л. Бляс
87'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
И. Ганаго
79'
78'
Замена
Г. Эйн
️️️️
Х. Сахи
ГОЛ! 1:0!
М. Коко
Пас отдал
И. Ганаго
74'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Э. Гессан
64'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
64'
46'
Замена
М. Отре
️️️️
Н. Да Кошта
46'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Г. Перрен
21'
Желтая карточка
Д. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
17
Кевен Дануа
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
22
Траоре
18
Сентонс
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
37
Ганаго
29
Гессан
4-1-1-4
56
Костиль
80
Зедадка
17
Жанвье
5
Жубал
14
Менса
20
Туре
29
Сахи
99
Ньянг
10
Да Кошта
28
Перрен
9
Синайоко
22
Траоре
26
Мерлен
26
Мерлен
22
Траоре
10
Бляс
14
Корчиа
14
Корчиа
10
Бляс
37
Ганаго
17
Сиссоко
17
Сиссоко
37
Ганаго
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
29
Гессан
42
Мохамед
42
Мохамед
29
Гессан
29
Сахи
7
Эйн
7
Эйн
29
Сахи
28
Перрен
10
М'Чангама
10
М'Чангама
28
Перрен
10
Да Кошта
23
Отре
23
Отре
10
Да Кошта
Остались в запасе
Нант
Осер
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
40
Тео Де Персен
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Нант - Осер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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