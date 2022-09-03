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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Марсель
Осер - Марсель: обзор матча 03 сентября 2022
Осер
03.09.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
8'
Жерсон
84'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Марсель
90'
Желтая карточка
А. Арит
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
М. Гендузи
81'
Замена
А. Арит
️️️️
Л. Суарес
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Н. Да Кошта
78'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
69'
Замена
Г. Перрен
️️️️
М. Отре
69'
67'
Замена
П. Гуйе
️️️️
И. Каборе
59'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Жерсон
59'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Ундер
Замена
М. Ньянг
️️️️
Р. Равелосон
57'
46'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Ж. Клосс
Желтая карточка
Жубал
39'
8'
ГОЛ! 0:1!
Жерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-1-2-1
56
Костиль
14
Менса
92
Коефф
5
Жубал
26
Джоли
20
Туре
22
Равелосон
23
Отре
29
Сахи
7
Эйн
10
Да Кошта
3-2-3-1-1
13
Лопес
92
Клосс
26
Балерди
99
Мбемба
12
Каборе
23
Колашинац
21
Ронжье
17
Верету
8
Жерсон
7
Ундер
97
Суарес
10
Да Кошта
10
М'Чангама
10
М'Чангама
10
Да Кошта
22
Равелосон
99
Ньянг
99
Ньянг
22
Равелосон
23
Отре
28
Перрен
28
Перрен
23
Отре
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
92
Клосс
17
Тавареш
17
Тавареш
92
Клосс
12
Каборе
18
Гуйе
18
Гуйе
12
Каборе
8
Жерсон
6
Гендузи
6
Гендузи
8
Жерсон
97
Суарес
77
Арит
77
Арит
97
Суарес
7
Ундер
4
Санчес
4
Санчес
7
Ундер
Остались в запасе
Осер
Марсель
16
Донован Леон
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
5
Кентен Бернар
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Осер - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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