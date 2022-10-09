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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Осер
Клермон - Осер: обзор матча 09 октября 2022
Клермон
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 1
Завершен
Осер
55'
С. Хауи
58'
Г. Кюи
90+2'
Жубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Осер
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Жубал
90'
+1
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
М. Отре
Замена
Д. Аллевина
️️️️
С. Хауи
88'
74'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Г. Эйн
Замена
К. Андрич
️️️️
Э. Рашани
68'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
А. Сейду
67'
Замена
М. Чам
️️️️
Г. Кюи
67'
66'
Замена
Р. Равелосон
️️️️
Х. Сахи
66'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
М. Ньянг
Замена
Б. Байе
️️️️
М. Гоналон
63'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кюи
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Хауи
Пас отдал
Г. Кюи
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
22
Байла Диалло
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Брэндон Байе
ОП
10
Янис Массолен
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
20
Жодель Доссу
ПП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-3-2-1
1
Мори
30
Боржес
5
Кофрие
24
Ветеска
36
Сейду
25
Гастьен
25
Гоналон
6
Маньин
19
Рашани
10
Хауи
99
Кюи
4-1-1-2-2
56
Костиль
5
Бернар
32
Бен
5
Жубал
92
Коефф
20
Туре
23
Отре
7
Эйн
29
Сахи
99
Ньянг
10
Да Кошта
36
Сейду
21
Ожье
21
Ожье
36
Сейду
10
Хауи
26
Аллевина
26
Аллевина
10
Хауи
25
Гоналон
6
Байе
6
Байе
25
Гоналон
99
Кюи
70
Чам
70
Чам
99
Кюи
19
Рашани
17
Андрич
17
Андрич
19
Рашани
29
Сахи
22
Равелосон
22
Равелосон
29
Сахи
23
Отре
21
Дюгимон
21
Дюгимон
23
Отре
99
Ньянг
9
Синайоко
9
Синайоко
99
Ньянг
7
Эйн
28
Перрен
28
Перрен
7
Эйн
Остались в запасе
Клермон
Осер
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Клермон - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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