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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Нант
Осер - Нант: обзор матча 16 апреля 2023
Осер
16.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Нант
5'
Жубал (П)
43'
Н. Да Кошта
55'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Нант
Желтая карточка
И. Туре
90'
+4
89'
Желтая карточка
Н. Паллуа
84'
Замена
S. Appuah
️️️️
А. Жиротто
Замена
С. Дембеле
️️️️
Л. Синайоко
83'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Г. Эйн
82'
70'
Замена
А. Делор
️️️️
М. Сиссоко
70'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Саймон
Замена
М. Аблин
️️️️
Н. Да Кошта
65'
55'
ГОЛ! 2:1!
М. Мохамед
Пас отдал
М. Саймон
46'
Замена
Ф. Сентонс
️️️️
Ж. Виктор
46'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
С. Мутуссами
ГОЛ! 2:0!
Н. Да Кошта
43'
36'
Желтая карточка
Ж. Виктор
Желтая карточка
А. Зедадка
33'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Перрен
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жубал
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Раду
5
Жубал
17
Жанвье
95
Туре
80
Зедадка
22
Равелосон
20
Туре
10
М'Чангама
7
Эйн
10
Да Кошта
28
Перрен
4-2-2-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
4
Виктор
5
Жиротто
5
Паллуа
17
Сиссоко
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
3
Хаджам
42
Мохамед
Синайоко
23
Дембеле
23
Дембеле
Синайоко
28
Перрен
9
Синайоко
9
Синайоко
28
Перрен
10
Да Кошта
11
Аблин
11
Аблин
10
Да Кошта
7
Эйн
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Эйн
4
Виктор
18
Сентонс
18
Сентонс
4
Виктор
8
Мутуссами
91
Мойе
91
Мойе
8
Мутуссами
5
Жиротто
11
11
5
Жиротто
27
Саймон
37
Ганаго
37
Ганаго
27
Саймон
17
Сиссоко
9
Делор
9
Делор
17
Сиссоко
Остались в запасе
Осер
Нант
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Осер - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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