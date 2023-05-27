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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Осер
Тулуза - Осер: обзор матча 27 мая 2023
Тулуза
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 1
Завершен
Осер
44'
З. Абухляль
24'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Осер
90'
+1
Замена
М. Отре
️️️️
А. Зедадка
90'
Замена
Х. Сахи
️️️️
Б. Туре
84'
Желтая карточка
М. Аблин
Замена
А. Онаиву
️️️️
Р. Ратао
83'
81'
Замена
М. Аблин
️️️️
Г. Эйн
Замена
В. Сьерро
️️️️
С. Спирингс
73'
Желтая карточка
С. Спирингс
72'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Б. Дежегере
66'
61'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Л. Синайоко
ГОЛ! 1:1!
З. Абухляль
Пас отдал
Р. Ратао
44'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Равелосон
18'
Желтая карточка
Х. Массенго
2'
Желтая карточка
Жубал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
4-3-2-1
1
Дюпе
17
Суасо
24
Руо
2
Николайсен
3
Деслер
19
Дежегере
8
ван ден Бомен
6
Спирингс
9
Ратао
7
Абухляль
27
Даллинга
4-2-1-1-2
13
Раду
80
Зедадка
5
Жубал
95
Туре
14
Менса
20
Туре
22
Равелосон
4
Массенго
7
Эйн
10
Да Кошта
9
Синайоко
6
Спирингс
4
Сьерро
4
Сьерро
6
Спирингс
19
Дежегере
8
Шаиби
8
Шаиби
19
Дежегере
9
Ратао
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Ратао
80
Зедадка
23
Отре
23
Отре
80
Зедадка
20
Туре
29
Сахи
29
Сахи
20
Туре
9
Синайоко
28
Перрен
28
Перрен
9
Синайоко
7
Эйн
11
Аблин
11
Аблин
7
Эйн
Остались в запасе
Тулуза
Осер
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Денис Генро
АП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Тулуза - Осер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
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