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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ренн
Осер - Ренн: обзор матча 11 марта 2023
Осер
11.03.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Ренн
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
85'
84'
Желтая карточка
Б. Мелинг
Желтая карточка
И. Туре
79'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
М. Ньянг
75'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Г. Перрен
74'
74'
Замена
Х. Траоре
️️️️
А. Трюффер
74'
Замена
И. Салах
️️️️
К. Токо Экамби
Желтая карточка
А. Зедадка
68'
46'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
А. Калимуэндо
46'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Д. Спенс
10'
Желтая карточка
К. Ву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
4-2-1-1-2
13
Раду
14
Менса
5
Жубал
95
Туре
80
Зедадка
22
Равелосон
20
Туре
4
Массенго
7
Эйн
99
Ньянг
28
Перрен
4-1-2-3
30
Манданда
99
Спенс
3
Ву
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
15
Калимуэндо
9
Гуири
9
Экамби
28
Перрен
23
Дембеле
23
Дембеле
28
Перрен
99
Ньянг
10
Да Кошта
10
Да Кошта
99
Ньянг
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
99
Спенс
24
Мелинг
24
Мелинг
99
Спенс
3
Трюффер
14
Траоре
14
Траоре
3
Трюффер
15
Калимуэндо
29
Тайт
29
Тайт
15
Калимуэндо
9
Экамби
7
Салах
7
Салах
9
Экамби
Остались в запасе
Осер
Ренн
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Осер - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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