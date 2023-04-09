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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Осер
Аяччо - Осер: обзор матча 09 апреля 2023
Аяччо
09.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 3
Завершен
Осер
3'
Б. Туре
6'
Н. Да Кошта
45+1'
М. Альфонс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Осер
89'
Замена
К. Дануа
️️️️
Б. Туре
87'
Желтая карточка
А. Зедадка
78'
Замена
М. Отре
️️️️
Г. Эйн
77'
Замена
Т. Пелленар
️️️️
Р. Равелосон
76'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Г. Перрен
Замена
Т. Мангани
️️️️
В. Марчетти
76'
Замена
Р. Нури
️️️️
К. Спадануда
76'
Замена
М. Сумано
️️️️
Р. Амума
71'
67'
Замена
М. Аблин
️️️️
Н. Да Кошта
66'
Желтая карточка
Ю. М'Чангама
Желтая карточка
И. Диалло
50'
Замена
С. Авинел
️️️️
Ф. Майембо
46'
Замена
И. Диалло
️️️️
М. Альфонс
46'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
М. Альфонс
6'
ГОЛ! 0:2!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Р. Равелосон
5'
Желтая карточка
Ж. Жанвье
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Матиас Отре
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лерой
2
Альфонс
21
Гонсалес
99
Коне
5
Майембо
4
Марчетти
6
Кутадье
17
Спадануда
4
Баррето
17
Амума
9
Эль-Идрисси
4-2-1-1-2
13
Раду
80
Зедадка
5
Жубал
17
Жанвье
97
Бото
22
Равелосон
20
Туре
4
Массенго
7
Эйн
10
Да Кошта
28
Перрен
5
Майембо
21
Авинел
21
Авинел
5
Майембо
2
Альфонс
5
Диалло
5
Диалло
2
Альфонс
4
Марчетти
6
Мангани
6
Мангани
4
Марчетти
17
Спадануда
7
Нури
7
Нури
17
Спадануда
17
Амума
9
Сумано
9
Сумано
17
Амума
7
Эйн
23
Отре
23
Отре
7
Эйн
20
Туре
17
Дануа
17
Дануа
20
Туре
22
Равелосон
12
Пелленар
12
Пелленар
22
Равелосон
10
Да Кошта
11
Аблин
11
Аблин
10
Да Кошта
28
Перрен
99
Ньянг
99
Ньянг
28
Перрен
Остались в запасе
Аяччо
Осер
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
16
Донован Леон
ВР
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
11
Жан Боту
ЛВ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Аяччо - Осер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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