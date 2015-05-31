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Деян Лазаревич
Статистика
Деян Лазаревич - статистика
Завершил карьеру
15 февраля 1990 (36), Любляна
#27 | Нападающий
177 см | 69 кг
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
10
0
0
2
0
Кьево
8
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
3 : 1
31.05.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
24.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
3 : 2
17.05.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
02.05.2015
Палермо
1' - 58'
54'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
29.04.2015
Рома
72' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3 : 2
26.04.2015
Сассуоло
1' - 58'
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1 : 1
19.04.2015
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 1
12.04.2015
Сассуоло
80' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1 : 0
04.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3 : 1
22.03.2015
Сассуоло
84' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
1 : 0
09.03.2015
Сассуоло
84' - 120'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
0 : 3
01.03.2015
Лацио
74' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
23.02.2015
Сассуоло
76' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1 : 3
14.02.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1 : 1
08.02.2015
Сассуоло
1' - 90'
23'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2 : 0
25.01.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 2
18.01.2015
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 1
11.01.2015
Кьево
78' - 90'
90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
0 : 0
06.01.2015
Торино
71' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
0 : 1
21.12.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0 : 2
15.12.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 2
08.12.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0 : 0
29.11.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
1 : 1
23.11.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
2 : 1
09.11.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
0 : 0
02.11.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
1 : 0
29.10.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 2
26.10.2014
Дженоа
64' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
3 : 0
18.10.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
2 : 0
04.10.2014
Кьево
66' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1 : 1
28.09.2014
Эмполи
80' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2 : 3
21.09.2014
Парма
1' - 90'
4'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
0 : 1
14.09.2014
Кьево
1' - 72'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
0 : 1
30.08.2014
Ювентус
Был в запасе
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