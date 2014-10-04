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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 04 октября 2014
Милан
04.10.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
55'
С. Мунтари
78'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
90'
+4
Замена
М. Эссьен
️️️️
С. Мунтари
88'
83'
Замена
Н. Белломо
️️️️
И. Кофи
Замена
А. Поли
️️️️
К. Хонда
81'
80'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
79'
Желтая карточка
Э. Жуканович
ГОЛ! 2:0!
К. Хонда
78'
77'
Желтая карточка
И. Кофи
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Ф. Торрес
75'
73'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
М. Лопес
66'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Н. Де Йонг
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Мунтари
55'
44'
Желтая карточка
К. Бираги
25'
Желтая карточка
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
33
Алекс
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
(К)
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
5
Исаак Кофи
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Милан
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
16
Никола Белломо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-1-4-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
33
Алекс
23
Рами
20
Абате
34
Де Йонг
7
Менез
4
Мунтари
7
Бонавентура
3
Хонда
9
Торрес
4-2-2-2
22
Барди
21
Фрей
87
Жуканович
3
Дайнелли
3
Бираги
16
Радованович
5
Кофи
23
Бирса
56
Хетемай
11
Лопес
9
Палоски
4
Мунтари
2
Эссьен
2
Эссьен
4
Мунтари
3
Хонда
15
Поли
15
Поли
3
Хонда
9
Торрес
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Торрес
23
Бирса
27
Лазаревич
27
Лазаревич
23
Бирса
5
Кофи
16
Белломо
16
Белломо
5
Кофи
11
Лопес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
11
Лопес
Остались в запасе
Милан
Кьево
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
30
Томаш Купиш
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Милан - Кьево
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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