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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кьево
Палермо - Кьево: обзор матча 29 октября 2014
Палермо
29.10.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
81'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кьево
Замена
Ж. Силва
️️️️
П. Дибала
85'
84'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 1:0!
Л. Ригони
81'
78'
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Лопес
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Ф. Васкес
78'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Лазаар
74'
68'
Замена
К. Бираги
️️️️
Э. Скелотто
Желтая карточка
Л. Ригони
63'
Желтая карточка
П. Дибала
55'
54'
Желтая карточка
Д. Сардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-4-1-2
70
Соррентино
4
Анджелкович
6
Муньос
21
Гонсалес
30
Ригони
8
Баррето
33
Лазаар
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
11
Белотти
4-4-2
22
Барди
20
Сардо
87
Жуканович
3
Дайнелли
21
Фрей
18
Скелотто
5
Кофи
23
Бирса
56
Хетемай
11
Лопес
69
Меджиорини
21
Дибала
23
Жоао Силва
23
Жоао Силва
21
Дибала
33
Лазаар
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Лазаар
20
Васкес
19
Больцони
19
Больцони
20
Васкес
18
Скелотто
3
Бираги
3
Бираги
18
Скелотто
23
Бирса
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
23
Бирса
11
Лопес
9
Палоски
9
Палоски
11
Лопес
Остались в запасе
Палермо
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Никола Белломо
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Никола Белломо
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Палермо - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Ренцо Барбера
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