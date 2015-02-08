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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сассуоло
Сампдория - Сассуоло: обзор матча 08 февраля 2015
Сампдория
08.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
9'
Эдер
2'
Ф. Ачерби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Сассуоло
Желтая карточка
В. Реджини
85'
83'
Желтая карточка
С. Таидер
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
83'
81'
Замена
С. Таидер
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
С. Окака-Чука
71'
Замена
С. Это'О
️️️️
А. Паломбо
70'
65'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
А. Лонги
58'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
А. Кода
️️️️
Э. Муньос
41'
23'
Желтая карточка
Д. Лазаревич
16'
Желтая карточка
М. Бриги
14'
Замена
М. Гаццола
️️️️
Ш. Врсалько
13'
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
12'
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
Р. Сориано
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Ш. Врсалько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Сампдория
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
29
Давиде Лодезани
ЦФ
32
Марселло Серени
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
13
Реджини
6
Муньос
26
Романьоли
29
Де Сильвестри
14
Мба Обьянг
32
Дункан
17
Паломбо
21
Сориано
23
Эдер
77
Окака-Чука
4-3-3
47
Консильи
24
Врсалько
28
Каннаваро
15
Ачерби
3
Лонги
4
Маньянелли
8
Бьондини
4
Бриги
9
Флоро Флорес
10
Флоккари
27
Лазаревич
6
Муньос
35
Кода
35
Кода
6
Муньос
17
Паломбо
9
Это'О
9
Это'О
17
Паломбо
24
Врсалько
23
Гаццола
23
Гаццола
24
Врсалько
3
Лонги
13
Пелузо
13
Пелузо
3
Лонги
9
Флоро Флорес
8
Таидер
8
Таидер
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Сампдория
Сассуоло
26
Карло Лулич
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
95
Давид Иван
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
29
Давиде Лодезани
ЦФ
32
Марселло Серени
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
26
Карло Лулич
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
95
Давид Иван
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Остались в запасе
29
Давиде Лодезани
ЦФ
32
Марселло Серени
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сампдория - Сассуоло
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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