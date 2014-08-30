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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 30 августа 2014
Кьево
30.08.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
6'
К. Бираги (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
86'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Видаль
Замена
И. Кофи
️️️️
И. Радованович
70'
68'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Коман
Желтая карточка
Д. Дайнелли
57'
Замена
А. Палоски
️️️️
Э. Скелотто
46'
Замена
И. Радованович
️️️️
Т. Мангани
46'
Желтая карточка
Т. Мангани
30'
29'
Желтая карточка
А. Видаль
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-5-1
22
Барди
3
Бираги
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
23
Бирса
6
Мангани
22
Иско
56
Хетемай
18
Скелотто
11
Лопес
4-4-1-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
21
Огбонна
4
Касерес
19
Бонуччи
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
27
Асамоа
21
Коман
32
Тевес
6
Мангани
16
Радованович
16
Радованович
6
Мангани
Радованович
5
Кофи
5
Кофи
Радованович
18
Скелотто
9
Палоски
9
Палоски
18
Скелотто
23
Видаль
37
Перейра
37
Перейра
23
Видаль
21
Коман
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Коман
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Рубен Ботта
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Рубен Ботта
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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