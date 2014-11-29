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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 29 ноября 2014
Кьево
29.11.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
83'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Палоски
83'
Замена
Н. Белломо
️️️️
В. Бирса
81'
74'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Маури
61'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Меджиорини
61'
Желтая карточка
Б. Цесар
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
87
Жуканович
5
Гамберини
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
56
Хетемай
22
Иско
23
Бирса
69
Меджиорини
9
Палоски
4-5-1
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
26
Раду
28
Брафхайд
87
Кандрева
16
Пароло
6
Билья
15
Гонсалес
6
Маури
20
Джорджевич
23
Бирса
16
Белломо
16
Белломо
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
9
Палоски
11
Лопес
11
Лопес
9
Палоски
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
6
Маури
17
Кейта
17
Кейта
6
Маури
Остались в запасе
Кьево
Лацио
27
Деян Лазаревич
ЦФ
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
Главный тренер
Роландо Маран
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кьево - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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