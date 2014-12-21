Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кьево
Верона - Кьево: обзор матча 21 декабря 2014
Верона
21.12.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
81'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кьево
90'
+2
Желтая карточка
А. Палоски
Замена
Х. Савиола
️️️️
Э. Халлфредссон
85'
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Пас отдал
Э. Жуканович
74'
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
А. Гамберини
Замена
Н. Лопес
️️️️
Л. Тони
69'
64'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Меджиорини
58'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Р. Маркес
44'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
И. Мартич
44'
43'
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
П. Тахцидис
43'
Желтая карточка
И. Мартич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Нене
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Верона
77
Рафаэль
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
97
Лука Кеккин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-3-2
22
Бенусси
4
Маркес
18
Морас
4
Родригес
28
Бривио
27
Мартич
77
Тахцидис
7
Христодулопулос
20
Халлфредссон
18
Тони
7
Нене
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
87
Жуканович
12
Цесар
5
Гамберини
16
Радованович
23
Бирса
56
Хетемай
22
Иско
69
Меджиорини
9
Палоски
27
Мартич
32
Гонсалес
32
Гонсалес
27
Мартич
18
Тони
11
Лопес
11
Лопес
18
Тони
20
Халлфредссон
16
Савиола
16
Савиола
20
Халлфредссон
5
Гамберини
3
Дайнелли
3
Дайнелли
5
Гамберини
23
Бирса
18
Скелотто
18
Скелотто
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
Остались в запасе
Верона
Кьево
97
Лука Кеккин
ЦП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
77
Рафаэль
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
16
Никола Белломо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
97
Лука Кеккин
ЦП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
77
Рафаэль
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Верона - Кьево
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Кьево
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+