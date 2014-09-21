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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Парма
Кьево - Парма: обзор матча 21 сентября 2014
Кьево
21.09.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 3
Завершен
Парма
4'
М. Иско
82'
А. Палоски
65'
А. Кассано
75'
М. Кода
77'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Парма
90'
+4
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Желтая карточка
Н. Фрей
90'
ГОЛ! 2:3!
А. Палоски
Пас отдал
И. Кофи
82'
78'
Замена
А. Рисполи
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Иско
78'
77'
ГОЛ! 1:3!
А. Кассано
Пас отдал
М. Кода
75'
ГОЛ! 1:2!
М. Кода
Пас отдал
Д. Галлоппа
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
73'
71'
Желтая карточка
М. Гобби
Замена
И. Кофи
️️️️
И. Радованович
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
Пас отдал
М. Кода
63'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
63'
Замена
М. Кода
️️️️
Ф. Лоди
63'
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
А. Геззаль
32'
Желтая карточка
А. Лукарелли
ГОЛ! 1:0!
М. Иско
Пас отдал
Д. Лазаревич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Парма
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Лукас Соуза
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
4-1-3-2
22
Барди
3
Бираги
3
Дайнелли
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
22
Иско
23
Бирса
56
Хетемай
11
Лопес
27
Лазаревич
4-2-4
83
Миранте
6
Лукарелли
21
Коста
3
Мендеш
18
Гобби
10
Лоди
18
Аква
14
Хоркера
99
Кассано
19
Бельфодиль
5
Геззаль
16
Радованович
5
Кофи
5
Кофи
16
Радованович
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
22
Иско
9
Палоски
9
Палоски
22
Иско
5
Геззаль
14
Галлоппа
14
Галлоппа
5
Геззаль
19
Бельфодиль
3
Рисполи
3
Рисполи
19
Бельфодиль
10
Лоди
9
Кода
9
Кода
10
Лоди
Остались в запасе
Кьево
Парма
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
33
Лукас Соуза
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
33
Лукас Соуза
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кьево - Парма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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