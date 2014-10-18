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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 18 октября 2014
Рома
18.10.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
4'
М. Дестро
25'
А. Льяич
33'
Ф. Тотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
Замена
С. Учан
️️️️
Р. Наингголан
89'
81'
Замена
Эдимар
️️️️
К. Бираги
71'
Замена
Б. Цесар
️️️️
Д. Сардо
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Пьянич
68'
65'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
М. Лопес
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
61'
58'
Желтая карточка
М. Лопес
Желтая карточка
М. Пьянич
57'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Тотти
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Льяич
Пас отдал
Ф. Тотти
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
М. Пьянич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-1-2
16
Де Санктис
3
Коул
13
Астори
2
Янга-Мбива
13
Майкон
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
22
Льяич
10
Тотти
21
Дестро
3-3-2-2
22
Барди
21
Фрей
87
Жуканович
3
Дайнелли
20
Сардо
16
Радованович
3
Бираги
5
Кофи
56
Хетемай
11
Лопес
9
Палоски
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
15
Пьянич
5
Паредес
5
Паредес
15
Пьянич
44
Наингголан
48
Учан
48
Учан
44
Наингголан
3
Бираги
16
Эдимар
16
Эдимар
3
Бираги
20
Сардо
12
Цесар
12
Цесар
20
Сардо
11
Лопес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
11
Лопес
Остались в запасе
Рома
Кьево
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Никола Белломо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Рома - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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