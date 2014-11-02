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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сассуоло
Кьево - Сассуоло: обзор матча 02 ноября 2014
Кьево
02.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сассуоло
90'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
82'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Берарди
75'
Желтая карточка
Л. Антеи
71'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
70'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
С. Флоккари
Замена
Н. Белломо
️️️️
Э. Скелотто
70'
Замена
И. Кофи
️️️️
И. Радованович
56'
44'
Замена
Л. Антеи
️️️️
Э. Терранова
40'
Желтая карточка
Н. Сансоне
36'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Желтая карточка
Р. Меджиорини
26'
22'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
3
Бираги
3
Дайнелли
87
Жуканович
21
Фрей
16
Радованович
56
Хетемай
18
Скелотто
23
Бирса
9
Палоски
69
Меджиорини
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
20
Терранова
13
Пелузо
15
Ачерби
8
Таидер
4
Маньянелли
6
Миссироли
10
Берарди
11
Сансоне
10
Флоккари
18
Скелотто
16
Белломо
16
Белломо
18
Скелотто
16
Радованович
5
Кофи
5
Кофи
16
Радованович
20
Терранова
51
Антеи
51
Антеи
20
Терранова
10
Берарди
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Берарди
10
Флоккари
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Флоккари
Остались в запасе
Кьево
Сассуоло
27
Деян Лазаревич
ЦФ
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кьево - Сассуоло
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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