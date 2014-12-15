Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 15 декабря 2014
Кьево
15.12.2014, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Интер
19'
М. Ковачич
55'
А. Раноккия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Меджиорини
85'
80'
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Ковачич
75'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Икарди
74'
Замена
Додо
️️️️
З. Кузманович
Вторая желтая
Р. Ботта
72'
Желтая карточка
Р. Ботта
72'
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
64'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Палоски
63'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Раноккия
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
45'
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
Р. Меджиорини
41'
Желтая карточка
Б. Цесар
37'
Желтая карточка
М. Иско
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Ковачич
Пас отдал
Ф. Гуарин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
(К)
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Вальтер Бирса
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЛП
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
3
Бираги
5
Гамберини
12
Цесар
20
Сардо
16
Радованович
56
Хетемай
22
Иско
23
Бирса
9
Палоски
69
Меджиорини
4-1-3-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
17
Медель
13
Гуарин
8
Ковачич
8
Кузманович
8
Паласио
9
Икарди
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
9
Палоски
11
Лопес
11
Лопес
9
Палоски
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
8
Кузманович
16
Додо
16
Додо
8
Кузманович
9
Икарди
6
М'Вила
6
М'Вила
9
Икарди
8
Ковачич
10
Освальдо
10
Освальдо
8
Ковачич
Остались в запасе
Кьево
Интер
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Никола Белломо
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Никола Белломо
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Кьево - Интер
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Интер
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+