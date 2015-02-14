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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фиорентина
Сассуоло - Фиорентина: обзор матча 14 февраля 2015
Сассуоло
14.02.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
67'
Д. Берарди
30'
М. Салах
32'
Х. Бабакар
62'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Фиорентина
82'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Салах
Замена
С. Миссироли
️️️️
А. Лонги
80'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
74'
72'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Х. Бабакар
68'
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Фернандес
ГОЛ! 1:3!
Д. Берарди
Пас отдал
Ф. Маньянелли
67'
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Бриги
63'
Желтая карточка
П. Каннаваро
62'
62'
ГОЛ! 0:3!
Х. Бабакар
Пас отдал
Д. Писарро
54'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
С. Дзадза
49'
35'
Желтая карточка
М. Алонсо
32'
ГОЛ! 0:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
М. Салах
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Х. Бабакар
Желтая карточка
А. Лонги
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
54
Лоренцо Казелли
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
3
Лонги
23
Гаццола
15
Ачерби
28
Каннаваро
4
Маньянелли
8
Бьондини
4
Бриги
11
Сансоне
10
Берарди
11
Дзадза
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
4
Ричардс
2
Гонсало
15
Савич
3
Алонсо
7
Писарро
27
Куртич
14
Фернандес
10
Салах
23
Диаманти
15
Бабакар
3
Лонги
6
Миссироли
6
Миссироли
3
Лонги
4
Бриги
10
Флоккари
10
Флоккари
4
Бриги
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
14
Фернандес
20
Аквилани
20
Аквилани
14
Фернандес
15
Бабакар
19
Джилардино
19
Джилардино
15
Бабакар
10
Салах
72
Иличич
72
Иличич
10
Салах
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
54
Лоренцо Казелли
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
54
Лоренцо Казелли
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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