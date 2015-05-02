Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Палермо
Сассуоло - Палермо: обзор матча 02 мая 2015
Сассуоло
02.05.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Палермо
Желтая карточка
М. Бриги
90'
+3
85'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Рисполи
Замена
Ч. Натали
️️️️
Л. Фонтанези
84'
71'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
62'
Замена
А. Белотти
️️️️
И. Чочев
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Д. Лазаревич
58'
Замена
М. Бриги
️️️️
Р. Чибса
58'
Желтая карточка
Д. Лазаревич
54'
52'
Желтая карточка
Л. Ригони
35'
Желтая карточка
Р. Витьелло
28'
Желтая карточка
К. Терци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
29
Андреа Манделли
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
3
Лонги
15
Ачерби
13
Пелузо
96
Фонтанези
8
Бьондини
13
Чибса
6
Миссироли
10
Берарди
11
Дзадза
27
Лазаревич
3-5-1-1
1
Уйкани
2
Витьелло
21
Гонсалес
19
Терци
3
Рисполи
18
Яяло
18
Чочев
30
Ригони
33
Лазаар
20
Васкес
21
Дибала
96
Фонтанези
14
Натали
14
Натали
96
Фонтанези
13
Чибса
4
Бриги
4
Бриги
13
Чибса
27
Лазаревич
11
Сансоне
11
Сансоне
27
Лазаревич
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
3
Рисполи
19
Квайсон
19
Квайсон
3
Рисполи
18
Чочев
11
Белотти
11
Белотти
18
Чочев
Остались в запасе
Сассуоло
Палермо
29
Андреа Манделли
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
21
Данило Ортис
ЦЗ
70
Стефано Соррентино
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
29
Андреа Манделли
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
21
Данило Ортис
ЦЗ
70
Стефано Соррентино
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Сассуоло - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Ивано Пеццуто
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Палермо
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+