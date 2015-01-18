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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фиорентина
Кьево - Фиорентина: обзор матча 18 января 2015
Кьево
18.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
72'
С. Пеллисьер
35'
Гонсало
90+4'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фиорентина
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
Хоакин
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
С. Пеллисьер
90'
85'
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Паскуаль
82'
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Бадель
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
72'
66'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Б. Цесар
63'
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
61'
35'
ГОЛ! 0:1!
Гонсало
Пас отдал
Н. Томович
33'
Желтая карточка
М. Бадель
Желтая карточка
П. Хетемай
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Марко Марин
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
1
Биццарри
87
Жуканович
12
Цесар
5
Гамберини
21
Фрей
22
Иско
23
Бирса
56
Хетемай
18
Скелотто
31
Пеллисьер
9
Палоски
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
15
Басанта
4
Томович
21
Паскуаль
7
Куадрадо
6
Валеро
14
Фернандес
47
Бадель
17
Хоакин
27
Гомес
31
Пеллисьер
27
Лазаревич
27
Лазаревич
31
Пеллисьер
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
21
Паскуаль
11
Варгас
11
Варгас
21
Паскуаль
47
Бадель
7
Писарро
7
Писарро
47
Бадель
27
Гомес
15
Бабакар
15
Бабакар
27
Гомес
Остались в запасе
Кьево
Фиорентина
16
Никола Белломо
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кьево - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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