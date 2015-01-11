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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 11 января 2015
Аталанта
11.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
72'
Д. Дзаппакоста
90'
Д. Лазаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лазаревич
Вторая желтая
Д. Беллини
89'
Желтая карточка
Д. Беллини
86'
Замена
К. Дель Гроссо
️️️️
Б. Драме
86'
Желтая карточка
Д. Бьява
84'
Желтая карточка
Б. Драме
81'
78'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Бирса
76'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Д. Дайнелли
ГОЛ! 1:0!
Д. Дзаппакоста
72'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Базелли
65'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
М. Пинилья
64'
46'
Замена
А. Гамберини
️️️️
Э. Скелотто
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
79
Сальваторе Молина
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
3
Драме
2
Стендардо
20
Бьява
6
Беллини
77
Дзаппакоста
10
Моралес
33
Базелли
14
Кармона
51
Пинилья
19
Денис
4-4-2
1
Биццарри
21
Фрей
3
Дайнелли
87
Жуканович
12
Цесар
23
Бирса
5
Кофи
22
Иско
18
Скелотто
69
Меджиорини
9
Палоски
3
Драме
36
Дель Гроссо
36
Дель Гроссо
3
Драме
33
Базелли
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Базелли
51
Пинилья
9
Бьянки
9
Бьянки
51
Пинилья
23
Бирса
27
Лазаревич
27
Лазаревич
23
Бирса
18
Скелотто
5
Гамберини
5
Гамберини
18
Скелотто
3
Дайнелли
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
3
Дайнелли
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
79
Сальваторе Молина
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
16
Никола Белломо
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Аталанта - Кьево
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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