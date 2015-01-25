Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 25 января 2015
Ювентус
25.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
60'
П. Погба
73'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
Замена
С. Пепе
️️️️
Р. Перейра
85'
76'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лихтштайнер
73'
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Эвра
72'
63'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Р. Ботта
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
А. Видаль
62'
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
К. Тевес
60'
Желтая карточка
К. Маркизио
58'
45'
+5
Желтая карточка
Э. Скелотто
45'
+3
Желтая карточка
Д. Дайнелли
42'
Замена
К. Бираги
️️️️
Н. Фрей
40'
Травма
Н. Фрей
27'
Желтая карточка
Н. Фрей
19'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Желтая карточка
А. Видаль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Артуро Видаль
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
(К)
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
23
Вальтер Бирса
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
16
Иван Радованович
ОП
16
Никола Белломо
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
14
Кьеллини
4
Касерес
10
Маркизио
8
Погба
23
Видаль
37
Перейра
21
Мората
32
Тевес
4-4-1-1
1
Биццарри
21
Фрей
5
Гамберини
3
Дайнелли
87
Жуканович
23
Бирса
5
Кофи
56
Хетемай
18
Скелотто
11
Ботта
9
Палоски
23
Видаль
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
23
Видаль
37
Перейра
3
Пепе
3
Пепе
37
Перейра
27
Эвра
19
Падоин
19
Падоин
27
Эвра
21
Фрей
3
Бираги
3
Бираги
21
Фрей
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
11
Ботта
69
Меджиорини
69
Меджиорини
11
Ботта
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
16
Никола Белломо
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
16
Никола Белломо
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Ювентус - Кьево
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Кьево
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+