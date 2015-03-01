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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 01 марта 2015
Сассуоло
01.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
45'
Ф. Андерсон
70'
М. Клозе
77'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
80'
Замена
К. Ледесма
️️️️
Л. Билья
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Таидер
80'
77'
ГОЛ! 0:3!
М. Пароло
Пас отдал
Маурисио
Желтая карточка
С. Таидер
76'
74'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Б. Кейта
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Н. Сансоне
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
Пас отдал
Ф. Андерсон
66'
Замена
М. Клозе
️️️️
С. Маури
Желтая карточка
А. Лонги
63'
Замена
М. Бриги
️️️️
П. Бьянко
62'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андерсон
42'
Желтая карточка
Б. Кейта
Желтая карточка
П. Бьянко
39'
29'
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
М. Гаццола
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
29
Давиде Лодезани
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
3
Лонги
20
Бьянко
23
Гаццола
15
Ачерби
6
Миссироли
8
Бьондини
8
Таидер
11
Сансоне
10
Берарди
11
Дзадза
4-4-1-1
22
Маркетти
33
Маурисио
6
де Врей
26
Раду
39
Каванда
32
Катальди
6
Билья
16
Пароло
6
Маури
7
Андерсон
17
Кейта
11
Сансоне
27
Лазаревич
27
Лазаревич
11
Сансоне
20
Бьянко
4
Бриги
4
Бриги
20
Бьянко
8
Таидер
10
Флоккари
10
Флоккари
8
Таидер
6
Билья
24
Ледесма
24
Ледесма
6
Билья
17
Кейта
87
Кандрева
87
Кандрева
17
Кейта
6
Маури
11
Клозе
11
Клозе
6
Маури
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
29
Давиде Лодезани
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
29
Давиде Лодезани
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Лацио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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