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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 09 марта 2015
Ювентус
09.03.2015, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
82'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сассуоло
90'
+2
Желтая карточка
С. Дзадза
Замена
А. Барцальи
️️️️
К. Тевес
86'
84'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
С. Миссироли
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
Пас отдал
С. Пепе
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Желтая карточка
П. Погба
78'
78'
Замена
Р. Чибса
️️️️
М. Бриги
71'
Замена
С. Таидер
️️️️
Н. Сансоне
68'
Желтая карточка
Н. Сансоне
Замена
С. Пепе
️️️️
Р. Перейра
62'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Мората
62'
Желтая карточка
К. Тевес
38'
27'
Желтая карточка
С. Миссироли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ОП
10
Клаудио Маркизио
ОП
8
Поль Погба
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ОП
4
Маттео Бриги
ОП
4
Франческо Маньянелли
(К)
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-2-1-1-2
30
Сторари
27
Эвра
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
10
Маркизио
8
Погба
37
Перейра
32
Тевес
21
Мората
4-2-1-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
13
Пелузо
3
Лонги
6
Миссироли
4
Бриги
4
Маньянелли
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
32
Тевес
15
Барцальи
15
Барцальи
32
Тевес
37
Перейра
3
Пепе
3
Пепе
37
Перейра
21
Мората
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Мората
6
Миссироли
27
Лазаревич
27
Лазаревич
6
Миссироли
4
Бриги
13
Чибса
13
Чибса
4
Бриги
11
Сансоне
8
Таидер
8
Таидер
11
Сансоне
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
77
Серхио Буэнакаса
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Альянц Стадиум
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