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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кьево
Сассуоло - Кьево: обзор матча 04 апреля 2015
Сассуоло
04.04.2015, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
23'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кьево
Желтая карточка
С. Миссироли
90'
+3
Замена
С. Таидер
️️️️
Ш. Врсалько
81'
74'
Замена
П. Хетемай
️️️️
Э. Жуканович
Замена
Ч. Натали
️️️️
Д. Берарди
73'
68'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Э. Скелотто
67'
Желтая карточка
И. Радованович
65'
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
Замена
А. Лонги
️️️️
А. Флоро Флорес
62'
Вторая желтая
Ф. Пелузо
59'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
48'
Желтая карточка
Д. Бьондини
40'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
23'
21'
Желтая карточка
А. Гамберини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
26
Майлс Андерсон
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
24
Врсалько
6
Миссироли
4
Бриги
8
Бьондини
10
Берарди
10
Флоккари
9
Флоро Флорес
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
5
Гамберини
12
Цесар
87
Жуканович
16
Радованович
22
Иско
18
Скелотто
23
Бирса
9
Палоски
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
3
Лонги
3
Лонги
9
Флоро Флорес
10
Берарди
14
Натали
14
Натали
10
Берарди
24
Врсалько
8
Таидер
8
Таидер
24
Врсалько
87
Жуканович
56
Хетемай
56
Хетемай
87
Жуканович
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
18
Скелотто
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
18
Скелотто
Остались в запасе
Сассуоло
Кьево
27
Деян Лазаревич
ЦФ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
32
Армандо Ваюши
ЦП
26
Майлс Андерсон
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
26
Майлс Андерсон
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сассуоло - Кьево
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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