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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Эмполи
Кьево - Эмполи: обзор матча 28 сентября 2014
Кьево
28.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
50'
Р. Меджиорини
59'
М. Пуччарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Эмполи
Желтая карточка
К. Бираги
90'
+1
Желтая карточка
П. Хетемай
86'
83'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
С. Верди
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
И. Кофи
80'
74'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Палоски
70'
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Пуччарелли
Пас отдал
М. Маккароне
54'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Ф. Тавано
ГОЛ! 1:0!
Р. Меджиорини
Пас отдал
А. Палоски
50'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
В. Бирса
46'
Желтая карточка
И. Радованович
45'
+1
32'
Замена
М. Руй
️️️️
В. Лорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Барди
3
Бираги
3
Дайнелли
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
23
Бирса
5
Кофи
56
Хетемай
11
Ботта
9
Палоски
4-1-1-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
26
Тонелли
24
Ругани
16
Лорини
8
Синьорелли
15
Весино
90
Верди
20
Пуччарелли
10
Тавано
5
Кофи
27
Лазаревич
27
Лазаревич
5
Кофи
9
Палоски
11
Лопес
11
Лопес
9
Палоски
23
Бирса
69
Меджиорини
69
Меджиорини
23
Бирса
16
Лорини
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
16
Лорини
90
Верди
17
Гуаренте
17
Гуаренте
90
Верди
10
Тавано
7
Маккароне
7
Маккароне
10
Тавано
Остались в запасе
Кьево
Эмполи
16
Никола Белломо
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кьево - Эмполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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