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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Чезена
Кьево - Чезена: обзор матча 09 ноября 2014
Кьево
09.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Чезена
48'
С. Пеллисьер
90'
С. Пеллисьер
88'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Чезена
ГОЛ! 2:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Н. Белломо
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Джурич
82'
Желтая карточка
М. Вольта
Замена
Н. Белломо
️️️️
В. Бирса
81'
76'
Замена
Л. Гарритано
️️️️
М. Коппола
74'
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Д. Сардо
️️️️
А. Палоски
61'
59'
Желтая карточка
К. Карбонеро
57'
Замена
А. Маццотта
️️️️
Х. Магнуссон
52'
Замена
М. Джурич
️️️️
Э. Касчионе
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
48'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Э. Скелотто
46'
Желтая карточка
Н. Фрей
45'
+1
Желтая карточка
П. Хетемай
33'
Желтая карточка
А. Гамберини
30'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
16
Никола Белломо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
5
Гамберини
12
Цесар
87
Жуканович
21
Фрей
16
Радованович
18
Скелотто
23
Бирса
56
Хетемай
69
Меджиорини
9
Палоски
4-2-2-2
1
Леали
14
Вольта
17
Луккини
25
Капелли
32
Магнуссон
11
Карбонеро
8
Де Фьюдис
34
Касчионе
10
Коппола
9
Алмейда
92
Дефрель
23
Бирса
16
Белломо
16
Белломо
23
Бирса
9
Палоски
20
Сардо
20
Сардо
9
Палоски
18
Скелотто
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
18
Скелотто
32
Магнуссон
23
Маццотта
23
Маццотта
32
Магнуссон
10
Коппола
7
Гарритано
7
Гарритано
10
Коппола
34
Касчионе
11
Джурич
11
Джурич
34
Касчионе
Остались в запасе
Кьево
Чезена
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Кьево - Чезена
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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