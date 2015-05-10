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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Сассуоло
Чезена - Сассуоло: обзор матча 10 мая 2015
Чезена
10.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 3
Завершен
Сассуоло
15'
Г. Дефрель
29'
Ф. Бриенца
48'
С. Дзадза
51'
С. Таидер
69'
С. Миссироли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Сассуоло
90'
+4
Замена
Р. Чибса
️️️️
С. Миссироли
Желтая карточка
К. Карбонеро
90'
+3
85'
Замена
Ч. Натали
️️️️
Д. Берарди
Замена
Р. Каццола
️️️️
Э. Касчионе
85'
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Родригес
78'
70'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
Замена
А. Табанелли
️️️️
Д. Де Фьюдис
69'
69'
ГОЛ! 2:3!
С. Миссироли
Желтая карточка
Ф. Бриенца
62'
51'
ГОЛ! 2:2!
С. Таидер
Пас отдал
Д. Берарди
48'
ГОЛ! 2:1!
С. Дзадза
Пас отдал
Д. Берарди
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бриенца
Пас отдал
Г. Дефрель
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
Э. Касчионе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
8
Джузеппе Де Фьюдис
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Чезена
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Сассуоло
86
Джанмарко Челесте
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-2-1-3
30
Альярди
33
Рензетти
25
Капелли
32
Крайнц
24
Перицо
8
Де Фьюдис
11
Карбонеро
34
Касчионе
92
Дефрель
20
Родригес
20
Бриенца
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
8
Таидер
8
Бьондини
6
Миссироли
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
8
Де Фьюдис
23
Табанелли
23
Табанелли
8
Де Фьюдис
34
Касчионе
44
Каццола
44
Каццола
34
Касчионе
20
Родригес
11
Джурич
11
Джурич
20
Родригес
10
Берарди
14
Натали
14
Натали
10
Берарди
6
Миссироли
13
Чибса
13
Чибса
6
Миссироли
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
Остались в запасе
Чезена
Сассуоло
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
86
Джанмарко Челесте
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
77
Зе Эдуардо
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
86
Джанмарко Челесте
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Чезена - Сассуоло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Дино Мануцци
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