Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сассуоло
Эмполи - Сассуоло: обзор матча 22 марта 2015
Эмполи
22.03.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
46'
Р. Сапонара
59'
Л. Мчедлидзе
60'
Р. Сапонара
49'
Д. Ругани (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сассуоло
84'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
А. Лонги
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
Д. Кроче
84'
75'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
70'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Ф. Маньянелли
Замена
П. Зелински
️️️️
Р. Сапонара
70'
61'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
ГОЛ! 3:1!
Р. Сапонара
Пас отдал
Д. Кроче
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мчедлидзе
Пас отдал
Р. Сапонара
59'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
58'
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Ругани
ГОЛ! 1:0!
Р. Сапонара
Пас отдал
Ф. Барба
46'
44'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
30
Андреа Джеминьяни
ЦЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
27
Лоренцо Бенуччи
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
93
Барба
24
Ругани
4
Хюсай
15
Весино
16
Вальдифиори
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-3-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
23
Гаццола
15
Ачерби
3
Лонги
8
Таидер
4
Маньянелли
6
Миссироли
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
11
Кроче
8
Синьорелли
8
Синьорелли
11
Кроче
17
Сапонара
10
Зелински
10
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
3
Лонги
27
Лазаревич
27
Лазаревич
3
Лонги
4
Маньянелли
10
Флоккари
10
Флоккари
4
Маньянелли
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
Остались в запасе
Эмполи
Сассуоло
30
Андреа Джеминьяни
ЦЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
27
Лоренцо Бенуччи
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
30
Андреа Джеминьяни
ЦЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Остались в запасе
27
Лоренцо Бенуччи
ЦП
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Эмполи - Сассуоло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Карло Кастеллани
Новости команд
Все
Эмполи
Сассуоло
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+