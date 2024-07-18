Заявка «Спартака» на сезон-2024/25 в РПЛ

«Спартак» отравил заявку на предстоящий сезон РПЛ.
Московский клуб заявил 24 футболиста. В список вошел нападающий Александр Соболев.
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Семeн Фадеев.
Защитники: Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Егор Гузиев.
Полузащитники: Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Антон Зиньковский, Абдулло Джебов.
Нападающие: Манфред Угальде, Виллиан Жозе, Александр Соболев.
Источник: РПЛ