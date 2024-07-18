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Заявка «Спартака» на сезон-2024/25 в РПЛ

18 июля 2024, 23:39
18

«Спартак» отравил заявку на предстоящий сезон РПЛ.

Московский клуб заявил 24 футболиста. В список вошел нападающий Александр Соболев.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Семeн Фадеев.

Защитники: Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Егор Гузиев.

Полузащитники: Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Антон Зиньковский, Абдулло Джебов.

Нападающие: Манфред Угальде, Виллиан Жозе, Александр Соболев.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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BRO_football
1721335856
Как вошёл, так и выйдет. Трансферное окно ещё долго будет открыто.
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slavа0508
1721340867
Да... Повода для оптимизма не вижу... Тренер — тёмная лошадка как тренер (да, брал титулы, но с командами на голову сильнее остальных)... Усиление по составу особого нет... 3-5 место — реальный расклад... Будем выше — это будет чудо для данного состава...
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Челнинец
1721355735
Умяров и Соболь на выход
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timon2401
1721361460
да уж((( трандежа чуть ли не каждый день, чуть ли не пол новой команды приходит, а по факту оставшийся нелеквид и полноватый бразилец..
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oyabun
1721363115
Зорин, Мелешин, Тавареш на выход?
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...короче
1721365408
...состав, думаю, ни кто оспаривать не будет, явно чемпионский! Да и в ЛЧ из группы без труда выйдем, но 1/4 ЛЧ - это потолок, нужно усиливаться...
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ivany4
1721368297
Стабильность признак мастерства. Стабильность состава видим, увидим ли мастерство у этого состава покажет время. Но при этом не забываем когда закрывается трансферное окно.))
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NewLife
1721371302
Новый тренер для старого не конкурентного состава, это как новая ручка для дырявой кастрюли или новый руль для развалившегося авто. Я ожидал большего от Лукойла и разочарован.
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Spartak_forv@
1721371334
Тавареша нет в этой заявке на сезон.Может свидетельствовать,что ждут опорника,а Зобнина вернут на правый фланг обороны,либо левого защитника,а Хлусевич справа
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Artemka444
1721379585
Состав мощь!!!! Ныть весь сезон будут!!! И где ваша Зарема???
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