Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Пять интриг перед финальным туром ЛЧ: в одной группе пока не ясно, кто вылетит

    В Лиге чемпионов завершился пятый тур группового этапа. И уже сформировалась внушительная компашка из клубов, которые продолжат свой лигочемпионский путь:

    • «Наполи»;
    • «Ливерпуль»;
    • «Брюгге»;
    • «Порту»;
    • «Бавария»;
    • «Интер»;
    • «Челси»;
    • «Реал»;
    • «Манчестер Сити»;
    • «Боруссия» Д;
    • «ПСЖ»;
    • «Бенфика».

    Таким образом, перед финальным туром группового этапа ЛЧ сохранилось достаточно интриг:

    1. В группе В «Атлетико» неожиданно не заняло первое место, потому что на 98-й минуте встречи с «Байером» его игроки не забили пенальти и не реализовали добивание. Сейчас «Атлетико» все с тем же «Байером» разыграют путевку в ЛЕ. Команду Диего Симеоне ждет матч с «Порту», «Байер»«Брюгге».

    2. Посмотрите на раскладку таблицы группы D перед финальным туром:

    Предстоят такие матчи:

    И вроде бы каждый может вылететь или сыграть в плей-офф одного из еврокубков.

    3. Группа Е: «Милан» точно не свалится мимо еврокубков, но вот променять ЛЧ на ЛЕ – спокойно. Тем более, что будет встреча с «Зальцбургом», с котором он и борется за дальнейшее продвижение в Лиге чемпионов.

    4. Кто возьмет вторую лигочемпионскую путевку в группу F: «Лейпциг» или «Шахтер»? Оба точно сыграют в еврокубковой весне, но ясность наступит только после финального матча.

    5. В группе H интрига связана только с путевкой в Лигу Европу: «Ювентус» или «Маккаби».

    Сделайте ставку на решающие матчи ЛЧ, но прежде заберите бонус в 2000 рублей!

    Текст: Илья Егоров

    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12091

      DeStar 35 минут назад

      5. В группе H интрига связана только с путевкой в Лигу Европу: «ПСЖ» или «Маккаби».

      че?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11