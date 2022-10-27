Пять интриг перед финальным туром ЛЧ: в одной группе пока не ясно, кто вылетит

В Лиге чемпионов завершился пятый тур группового этапа. И уже сформировалась внушительная компашка из клубов, которые продолжат свой лигочемпионский путь:

Таким образом, перед финальным туром группового этапа ЛЧ сохранилось достаточно интриг:

1. В группе В «Атлетико» неожиданно не заняло первое место, потому что на 98-й минуте встречи с «Байером» его игроки не забили пенальти и не реализовали добивание. Сейчас «Атлетико» все с тем же «Байером» разыграют путевку в ЛЕ. Команду Диего Симеоне ждет матч с «Порту», «Байер» – «Брюгге».

2. Посмотрите на раскладку таблицы группы D перед финальным туром:

Предстоят такие матчи:

И вроде бы каждый может вылететь или сыграть в плей-офф одного из еврокубков.

3. Группа Е: «Милан» точно не свалится мимо еврокубков, но вот променять ЛЧ на ЛЕ – спокойно. Тем более, что будет встреча с «Зальцбургом», с котором он и борется за дальнейшее продвижение в Лиге чемпионов.

4. Кто возьмет вторую лигочемпионскую путевку в группу F: «Лейпциг» или «Шахтер»? Оба точно сыграют в еврокубковой весне, но ясность наступит только после финального матча.

5. В группе H интрига связана только с путевкой в Лигу Европу: «Ювентус» или «Маккаби».

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Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press