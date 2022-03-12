ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Ротор», «Краснодар-2» уступил «Факелу» и другие результаты

Лидер ФНЛ «Оренбург» в 27-м туре разгромил «Ротор». Волгоградцы идут в зоне вылета, причем еще в прошлом сезоне были в РПЛ.

Идущий на втором месте «Факел» переиграл на выезде «Краснодар». Гол Игоря Лебеденко помог «Торпедо» сыграть вничью с «Балтикой».

Россия. ФНЛ. 27-й тур

Томь (Томск) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ставпец, 41 (с пенальти).

Енисей (Красноярск) – Металлург (Липецк) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Феррейра, 25; 1:1 – Бабаев, 35; 2:1 – Глушков, 62.

Спартак-2 (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 23; 1:1 – В. Шитов, 60.

Торпедо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Султонов, 36; 1:1 – Мещанинов, 64; 1:2 – Максименко, 71; 2:2 – Лебеденко, 74.

Удаления: Померко, 80 (вторая ж.к.) – нет.

Велес (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Саркисян, 2; 1:1 – Малания, 37 (с пенальти); 2:1 – Майга, 39; 2:2 – Рогов, 63; 3:2 – Галоян, 85 (с пенальти).

Нефтехимик (Нижнекамск) – Акрон (Тольятти) – 0:0

Алания (Владикавказ) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Татаев, 4; 2:0 – Хубулов, 36.

Ротор (Волгоград) – Оренбург – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Малых, 41; 0:2 – Полуяхтов, 79; 0:3 – Ковалев, 89.

Кубань (Краснодар) – Волгарь (Астрахань) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бутенко, 12; 0:2 – Симонян, 31; 0:3 – Симонян, 54 (с пенальти); 1:3 – Лаук, 86.

Краснодар-2 (Краснодар) – Факел (Воронеж) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Акбашев, 33; 1:1 – Окоронкво, 35; 1:2 – Дядюн, 85.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

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