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    ФНЛ. Лидер «Торпедо» обыграло «Аланию», «Спартак-2» впервые в сезоне победил и другие результаты

    «Спартак-2» в третьем туре ФНЛ добился первой победы в сезоне. В Москве обыгран «Енисей», решающий гол забил Дмитрий Маркитесов.

    «Торпедо» лидирует в турнире. Команда Александра Бородюка обыграла в спортгородке Лужников «Аланию» Спартака Гогниева.

    Первенство ФНЛ. 3-й тур

    Торпедо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гиоргобиани, 4; 1:1 – Султонов, 10; 2:1 – Калмыков, 82; 3:1 – Лебеденко, 90+4.

    Волгарь (Астрахань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Стефанович, 52.

    Спартак-2 (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Миронов, 30 (с пенальти); 1:1 – Саная, 48 (с пенальти); 2:1 – Маркитесов, 74.

    Удаления: нет – Кичин, 29.

    Факел (Воронеж) – Томь (Томск) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Максимов, 74; 2:0 – Мамин, 83 (в свои ворота).

    Удаления: нет – Мамин, 86 (вторая ж.к.).

    Краснодар-2 (Краснодар) – Текстильщик (Иваново) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 38; 1:1 – Апеков, 39.

    Ротор (Волгоград) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:0

    Балтика (Калининград) – Оренбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Казаев, 30; 1:1 – Фамейе, 45 (с пенальти).

    Удаления: Макарчук, 45 (вторая ж.к.) – Сиваков, 62 (вторая ж.к.).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2021 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. 3 часа назад

      ****** , всего второй тур , а победу Спартака преподносите как что-то исключительное. !

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