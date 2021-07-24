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ФНЛ. Лидер «Торпедо» обыграло «Аланию», «Спартак-2» впервые в сезоне победил и другие результаты

24 июля 2021, 22:58
4

«Спартак-2» в третьем туре ФНЛ добился первой победы в сезоне. В Москве обыгран «Енисей», решающий гол забил Дмитрий Маркитесов.

«Торпедо» лидирует в турнире. Команда Александра Бородюка обыграла в спортгородке Лужников «Аланию» Спартака Гогниева.

Первенство ФНЛ. 3-й тур

Торпедо (Москва) – Алания (Владикавказ) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гиоргобиани, 4; 1:1 – Султонов, 10; 2:1 – Калмыков, 82; 3:1 – Лебеденко, 90+4.

Волгарь (Астрахань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Стефанович, 52.

Спартак-2 (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Миронов, 30 (с пенальти); 1:1 – Саная, 48 (с пенальти); 2:1 – Маркитесов, 74.

Удаления: нет – Кичин, 29.

Факел (Воронеж) – Томь (Томск) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Максимов, 74; 2:0 – Мамин, 83 (в свои ворота).

Удаления: нет – Мамин, 86 (вторая ж.к.).

Краснодар-2 (Краснодар) – Текстильщик (Иваново) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сергеев, 38; 1:1 – Апеков, 39.

Ротор (Волгоград) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:0

Балтика (Калининград) – Оренбург – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Казаев, 30; 1:1 – Фамейе, 45 (с пенальти).

Удаления: Макарчук, 45 (вторая ж.к.) – Сиваков, 62 (вторая ж.к.).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Торпедо Алания Волгарь Нефтехимик Спартак-2 Спартак Енисей Факел Томь Краснодар Краснодар-2 Текстильщик Ротор СКА-Хабаровск Балтика Оренбург
Комментарии (4)
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Axe111
1627170729
ОбыгралО.......НОВОСТНИКИ ГО В ШКОЛУ РАНЬШЕ НА МЕСЯЦ ПЛЕЗ!!!! Хотя это ***#### случай. Не фуьбоств пишите
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portero
1627191722
Торпедо обыграв Аланию вышли на первое место, ибо там был Оренбург до них, который скатал ничейку с Балтикой....
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portero
1627194971
А почему нет турнирной таблицы? На соккере имеется...
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zigbert
1627197953
Спартак с победой! Текстильщик с ничьей.
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