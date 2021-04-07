ФНЛ. «Торпедо» победило «Динамо» Бр, «Томь» и «Краснодар-2» обменялись голами и другие результаты

«Нижний Новгород» в очередном туре ФНЛ оказался сильнее «Велеса». Единственный гол забил форвард Момо Янсане. Нижегородцы идут в таблице вторыми.

Побед добились команды, претендующие на переходные матчи за место в ФНЛ: «Торпедо», «Алания», «Балтика».

Первенство ФНЛ. 25-й тур

Нижний Новгород – Велес (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Янсане, 67.

Енисей (Красноярск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ломакин, 28; 2:0 – Зотов, 90+2.

Удаления: нет – Мартусевич, 44.

Томь (Томск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Халназаров, 25; 1:1 – Симонян, 89.

Акрон (Тольятти) – Иртыш (Омск) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Газданов, 45+1; 1:1 – Литвин, 50 (в свои ворота).

Удаления: Литвин, 64 (вторая ж.к.) – Стеклов, 56 (вторая ж.к.).

Алания (Владикавказ) – Факел (Воронеж) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хабалов, 57; 2:0 – Машуков, 64.

Оренбург – Чайка (Песчанокопское) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Палиенко, 74; 2:0 – Прудников, 90+2; 3:0 – Прудников, 90+4.

Динамо (Брянск) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Самсонов, 62 (с пенальти).

Нефтехимик (Нижнекамск) – Шинник (Ярославль) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Уридия, 35; 1:1 – Низамутдинов, 79.

Текстильщик (Иваново) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Каменщиков, 65; 1:1 – Агаларов, 69.

Удаления: Фомин, 90 – нет.

Чертаново (Москва) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Юрганов, 40; 0:2 – Алеф, 84; 1:2 – Соколов, 88.

Удаления: Сулейманов, 60 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ