ФНЛ. «Торпедо» победило «Динамо» Бр, «Томь» и «Краснодар-2» обменялись голами и другие результаты

«Нижний Новгород» в очередном туре ФНЛ оказался сильнее «Велеса». Единственный гол забил форвард Момо Янсане. Нижегородцы идут в таблице вторыми.
Побед добились команды, претендующие на переходные матчи за место в ФНЛ: «Торпедо», «Алания», «Балтика».
Первенство ФНЛ. 25-й тур
Нижний Новгород – Велес (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Янсане, 67.
Енисей (Красноярск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ломакин, 28; 2:0 – Зотов, 90+2.
Удаления: нет – Мартусевич, 44.
Томь (Томск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Халназаров, 25; 1:1 – Симонян, 89.
Акрон (Тольятти) – Иртыш (Омск) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Газданов, 45+1; 1:1 – Литвин, 50 (в свои ворота).
Удаления: Литвин, 64 (вторая ж.к.) – Стеклов, 56 (вторая ж.к.).
Алания (Владикавказ) – Факел (Воронеж) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Хабалов, 57; 2:0 – Машуков, 64.
Оренбург – Чайка (Песчанокопское) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Палиенко, 74; 2:0 – Прудников, 90+2; 3:0 – Прудников, 90+4.
Динамо (Брянск) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Самсонов, 62 (с пенальти).
Нефтехимик (Нижнекамск) – Шинник (Ярославль) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Уридия, 35; 1:1 – Низамутдинов, 79.
Текстильщик (Иваново) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Каменщиков, 65; 1:1 – Агаларов, 69.
Удаления: Фомин, 90 – нет.
Чертаново (Москва) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Юрганов, 40; 0:2 – Алеф, 84; 1:2 – Соколов, 88.
Удаления: Сулейманов, 60 (вторая ж.к.) – нет.