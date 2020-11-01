ФНЛ. «Спартак-2» вдевятером сыграл вничью в Воронеже, «Краснодар» крупно уступил «Алании» Гогниева и другие результаты

«Нижний Новгород» в очередном туре ФНЛ справился с «Енисеем». Команда Роберта Евдокимова лидирует в таблице.

Спартак Гогниев во главе «Алании» обыграл команду своего бывшего клуба. «Томь» под руководством Александра Кержакова вновь не победила.

Первенство ФНЛ. 19-й тур

Енисей (Красноярск) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сапета, 1.

Краснодар-2 (Краснодар) – Алания (Владикавказ) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Качмазов, 42; 0:2 – Машуков, 65; 0:3 – Шавлохов, 68; 0:4 – Хабалов, 90+2.

Акрон (Тольятти) – Текстильщик (Иваново) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Герюгов, 4; 2:0 – Герюгов, 35; 2:1 – Бачинский, 67; 3:1 – Чудин, 73.

Велес (Москва) – Динамо (Брянск) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мараев, 30; 1:1 – Малания, 36; 2:1 – Максименко, 51.

Удаления: нет – Луппа, 58.

Оренбург – Чертаново (Москва) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ткачук, 7; 1:1 – Савельев, 45+2; 2:1 – Козлов, 54; 3:1 – Фамейе, 65.

Шинник (Ярославль) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Игнатович, 4; 1:1 – Воробьев, 17; 2:1 – Низамутдинов, 83.

Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Дворецков, 53; 1:1 – Зиньковский, 67; 2:1 – Рязанцев, 73; 3:1 – Калмыков, 77.

Факел (Воронеж) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шитов, 4; 1:1 – Пейчинович, 90+5.

Удаления: нет – Игнатов, 55 (вторая ж.к.); Ташаев, 90 (вторая ж.к.).

Чайка (Песчанокопское) – Томь (Томск) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кулишев, 4; 1:1 – Дмитриев, 59.

Балтика (Калининград) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Кленкин, 20.

Удаления: нет – Шадрин, 75 (вторая ж.к.).

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